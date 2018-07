di Alessandra Lancia

RIETI - Indennità gonfiate, gli amministratori (ex e ancora in carica) fanno fronte comune contro la richiesta del Comune di restituire le somme di denaro riscosse in eccedenza rispetto al dovuto. Parliamo di una cifra totale di 482mila e 541 euro, che ex assessori e presidenti di consiglio comunale in carica dal 2006 al 2018 sono stati chiamati a restituire nell’arco di 30 giorni, con importi che vanno da un minimo di 3.572 euro ad un massimo di 55.719 euro. Con gli atti di messa in mora già partiti, gli amministratori...