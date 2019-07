RIETI - Dopo il voto favorevole della maggioranza del consiglio comunale per la prosecuzione dell’iter di incompatibilità a carico dei consiglieri d’opposizione per la restituzione delle indennità percepite e la rimozione del ricorso contro il Comune, l'ex sindaco di Rieti, Simone Petrangeli, oggi consigliere di opposizione, attacca l’amministrazione provinciale guidata da Mariano Calisse: «Adesso siamo curiosi di capire cosa accadrà in Provincia, dato che c’è un attuale amministratore, oltre ad altri ex, che si trovano nella nostra stessa condizione».



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 19 LUGLIO © RIPRODUZIONE RISERVATA