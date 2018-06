RIETI - Nuovo incidente nell'incrocio semaforico di viale Sacchetti Sassetti con via Fara Sabina. Due vetture, per cause ancora in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia Stradale, sono entrate in rotta di collisione, paralizzando di fatto il traffico veicolare per una buona mezz'ora, con file di auto che sono giunte fino a Porta Romana da una parte e fino all'altezza della caserma Verdirosi dall'altra.

Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:52



