RIETI - ​Sono almeno tre - al momento - le nuove rotatorie stradali attraverso cui il Comune di Rieti è pronto a modificare la viabilità cittadina nei prossimi mesi e, in almeno un caso, eliminare uno degli incroci cittadini che, seppur non frequentemente, è stato in passato protagonista di incidenti di moderata gravità. E tutte le tre nuove opere viarie riguarderanno il quartiere di Città Giardino, sia nell’ambito dei 13,5 milioni di fondi Pnrr per la riqualificazione del quartiere, che in quello della realizzazione della nuova scuola elementare “Minervini”, nell'area antistante il centro commerciale “Perseo”. La tempistica sarà differenziata e, al momento, per una prima opera ci sono già le conferme.

Le opere. Per realizzare almeno due delle tre rotatorie in programma, nei prossimi mesi la palla passerà subito in mano all’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Claudia Chiarinelli, perché realizzate utilizzando i 13,5 milioni stanziati dal Pnrr attraverso il Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, che condurrà al totale rifacimento di strade, marciapiedi e all’abbattimento delle barriere architettoniche di Città Giardino. Delle tre nuove opere viarie, la prima delle quale il Comune conferma già a partire da adesso la realizzazione, è la rotatoria che sostituirà l’attuale incrocio esistente tra via Theseider e viale Verani (ex via dello Sport), dove attualmente è un’isola pedonale a fare da spartitraffico. La nuova rotatoria sorgerà dunque davanti allo stadio “Guidobaldi”, regolando così anche il traffico in entrata e uscita dai quattro impianti sportivi comunali del camposcuola, del PalaCordoni, della piscina scoperta e dei campi di tennis.

La seconda rotatoria dovrebbe invece sorgere in via Sacchetti Sassetti, a ridosso del ponte Giovanni XXIII, all’incrocio con il lungovelino Don Giovanni Olivieri, via Tancia e via Raccuini. Un crocevia di strade che, in passato, è stato diverse volte protagonista di incidenti stradali causati soprattutto dall’avventatezza di chi - una volta divenuto verde il semaforo - non ha rispettato il proprio senso di marcia, invadendo la corsia opposta per accorciare il tragitto.

L'ultima realizzazione

La terza rotatoria - quella attualmente più lontana nel tempo - dovrebbe invece sorgere a supporto della nuova viabilità che verrà attivata dalla costruzione della scuola elementare “Minervini”, sui terreni adiacenti il centro commerciale “Perseo”. La realizzazione del nuovo edificio scolastico comporterà, infatti, un aumento del traffico lungo viale Verani, in prossimità della svolta verso viale Matteucci: la nuova rotonda potrebbe dunque essere posizionata davanti al McDonald’s, per i mezzi provenienti da viale Verani e via Borsellino. Il progetto di quest’ultima rotatoria ricadrà però prima nelle mani dell’Urbanistica e, successivamente, in fase di realizzazione, in quelle dell’assessorato ai Lavori pubblici.