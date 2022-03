Nessuna fumata dopo l'incontro in Comune fra il Fc Rieti e l'amministrazione: 15 giorni per definire i nodi

RIETI - Il Football Club Rieti e il Comune si danno appuntamento a fine mese per capire se ci saranno i margini per risolvere i tanti nodi sul tavolo. Dopo due ore di colloqui si è chiuso con un «ci vediamo fra 15 giorni» l'incontro fra il club e l'amministrazione comunale. Assente il sindaco Antonio Cicchetti, a casa influenzato, in rappresentanza del Comune all'incontro c'era il consigliere con delega allo Sport Roberto Donati, mentre il Fc Rieti si è presentato al gran completo, coi due soci di riferimento Mauro Ferretti ed Enrico De Martino, il ds Giulio Halasz e l'avvocato Attilio Biava.

La nota del Comune

Il consigliere delegato allo sport del Comune di Rieti, Roberto Donati , ha incontrato oggi i rappresentanti della società calcistica FC Rieti. Nel corso dell'incontro sono state esposte le posizioni dell'amministrazione comunale e della società. I rappresentanti della FC Rieti hanno chiesto 15 giorni per approfondire una serie di aspetti ed eventuali soluzioni al termine dei quali sarà riconvocato il tavolo di confronto.

La nota del club

In relazione all’incontro odierno tra FC Rieti (presenti Mauro Ferretti, Enrico De Martino, l’avvocato Attilio Biava e Giulio Halasz) e il consigliere comunale Roberto Donati - la nota del club - si precisa che sono stati toccati diversi argomenti. Dopo circa due ore di proficui colloqui le parti si sono date appuntamento per proseguire sulla strada collaborativa già intrapresa.