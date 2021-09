Sabato 4 Settembre 2021, 12:57

RIETI - Previsto per domani alle 16.45 l’incontro culturale “Manuale di istruzioni per una prossimità ritrovata”, sotto gli archi del vescovado. Così, appassionati, docenti e psicologi reatini esplorano il tema della socialità in un periodo come quello pandemico, ponendo sotto la lente di ingrandimento il lockdown ed il distanziamento sociale. Per farlo si serviranno di autori come Omero, Sofocle e Dante, tra gli altri, declinando le loro parole nell’ambito della prossimità personale.



«Proviamo a capire cosa bisogna fare per tornare a costruire rapporti umani concreti dopo aver conosciuto una malattia che ci ha costretti ad essere distanziati, abituandoci a guardare con diffidenza gli altri», spiegano gli organizzatori.



Un incontro da non perdere anche per le sue diverse sfaccettature, che vanno dalla psicologia alla letteratura, passando anche per la poesia, con la lettura di testi prodotti proprio dai relatori, provenienti dalle associazioni culturali “Il Pipistrello” e “Solea”: un mosaico di spunti per riflettere su un periodo storico come quello segnato dal covid.