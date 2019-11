© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La letteratura al centro dell’iniziativa “Incontriamoci”, prevista per oggi (mercoledì 20 novembre) ore 17 al Tavernacolo in via San Francesco 107/111, dove i lettori di tutta la città potranno riunirsi per scambiare idee ed aprire dibattiti sui loro libri preferiti. Un evento semplice, che ha il sapore di un aperitivo fra amici, ma estremamente significativo ed in grado di arricchire tutti i partecipanti, offrendo interessanti spunti sugli autori e le opere trattate. Questo lo spirito con cui il “Libraio Magico”, come si fa chiamare il signor Alfredo, vuole portare avanti la sua attività di commercio di libri usati al Mako di Via Micioccoli, affiancandola ad eventi come quello di oggi.“Essendo un incontro conoscitivo si parlerà dei libri preferiti dai partecipanti, chi vuole potrà portare l’ultima lettura fatta, o in corso di lettura, e confrontarsi con queste – spiega l’organizzatore – I partecipanti saranno anche coinvolti nel decidere le tematiche dei prossimi appuntamenti, che spero di organizzare a cadenza mensile”.Ottime premesse che fanno ben sperare sul futuro di quest’iniziativa, non solo culturale ma anche sociale, perché come diceva lo scrittore statunitense Irving Stone: “Non ci sono amicizie più rapide di quelle tra persone che amano gli stessi libri”.