RIETI - Dopo oltre sei ore di consiglio comunale, a dieci minuti dallo scoccare dell'una di notte, il consiglio comunale vota con 18 favorevoli, 8 contrari, due astensioni e qualche assenza contro la sospensione dell'iter di incompatibilità a carico dei quattro consiglieri di minoranza Simone Petrangeli, Alessandro Mezzetti, Carlo Ubertini e Giovanni Ludovisi per la vicenda delle indennità gonfiate percepite indebitamente e inconsapevolmente.Un'autentica battaglia di dialettica politica e normativa, un corpo a corpo fra maggioranza e opposizione dove, in oltre sei ore, si è ripercorsa la travagliata vicenda delle indennità percepite indebitamente e inconsapevolmente.Ora la palla passa di nuovo al consiglio comunale: prima della prossima seduta, entro i prossimi dieci giorni i quattro consiglieri d'opposizione saranno chiamati a rimuovere le due cause d'incompatibilità, ossia il ricorso avviato contro il Comune di Rieti e a restituire le indennità contestate, pena l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale.