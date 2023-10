Lunedì 16 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Tredici persone lo scorso anno (come nel 2021), già 12, in meno di dieci mesi, nel 2023: sono 23 le vittime di incidenti stradali sulle strade del Reatino in meno di due anni, con dati che, nella provincia, sono tornati ai livelli pre-pandemia, sebbene un calo vero e proprio non ci sia mai stato.

I dati. Le cifre ufficiali, relative al 2022, sono state appena diffuse dal rapporto Aci-Istat: nell’anno, gli incidenti stradali a Rieti e provincia sono stati 349, con 13 vittime e 509 feriti. Oltre la metà degli incidenti si è verificata nel territorio comunale di Rieti, 186, con 5 morti e 258 feriti. I pedoni investiti sono stati 28 e in 44 casi è stato registrata la fuoriuscita di strada.

Nel 2021, gli incidenti stradali furono in linea, 346, con lo stesso numero di vittime, 13, e il ferimento di 482 unità, 27 in meno dello scorso anno. Nel 2020 - che aveva visto mesi di stop forzato negli spostamenti all’inizio della pandemia - gli incidenti furono 268, ancora con 13 vittime e 384 persone rimaste ferite. Nell’anno anteriore alla diffusione del Covid, il 2019, gli incidenti furono 344, con 12 vittime e 509 feriti. A parte il calo dei sinistri nel 2020, le vittime sono purtroppo state sempre sugli stessi livelli: dal 2019 a oggi, sulle strade del Reatino, hanno perso la vita 63 persone.

Le strade. Gli incidenti mortali hanno avuto come scenario soprattutto tre strade: Salaria (tra le più pericolose nel Lazio) Superstrada Rieti-Terni e 313 Ternana. Nel 2022, la Salaria si è confermata la più pericolosa. Seguono la Superstrada Rieti-Terni, quindi, in Sabina, la 313 Ternana. Ma nello scorso anno, gravi incidenti si sono avuti anche sulla Terminillese.