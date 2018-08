CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Un 2018 che, in poco più di sette mesi, ha fatto registrare otto morti sulle strade reatine. E numerosi sono stati gli incidenti gravi, con feriti trasportati in ospedale in eliambulanza. Salaria e Salto Cicolana le strade che, numeri alla mano, si rivelano le più pericolose, anche per l’elevato numero di veicoli in transito. In questa prima parte dell’anno, sono stati numerosi gli incidenti stradali che hanno coinvolto automobilisti, centauri, ciclisti, pedoni. L’ultimo mortale, in ordine cronologico,...