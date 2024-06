Il weekend nero sulle strade del Reatino concluso con altri due incidenti: si registrano tre feriti

RIETI - Altri due incidenti stradali nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, hanno concluso un fine settimana nero sulle strade reatine. A Scai, frazione del Comune di Amatrice, un altro sinistro in moto lungo Strada provinciale per L'Aquila Scai-Varoni, ha portato al ferimento di due persone che viaggiavano in sella alla stessa moto. In un tratto curvilineo il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo fuoristrada e venendo successivamente sbalzato dalla moto insieme alla donna che era con lui. Entrambi sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Poco dopo l’abitato di Antrodoco in direzione Posta in prossimità del ponte si è invece registrato un sinistro stradale con due autovetture che si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto è rimasta ferita una donna, soccorsa e trasportata all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Sul posto anche i carabinieri.

