© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Schianto lungo la strada regionale 578 Salto-Cicolana e incidente nei pressi del centro commerciale Coop Futura.Nella notte un'autovettura con a bordo una giovane coppia ha finito la propria corsa contro un albero nei pressi della discarica di Casapenta in un tratto curvilineo. Il conducente, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dall'umidità, ha perso il controllo del mezzo che prima ha sbandato andando poi ad impattare violentemente contro un'alberatura al lato della banchina. Per la coppia nessuna grave conseguenza anche se la donna è rimasta ferita ed ha riportato diverse lesioni al volto e contusioni in più parti del corpo. Per lei è stato necessario il trasporto in ambulanza da parte di un equipaggio del 118. Per la rimozione del veicolo è successivamente intervenuto un carroattrezzi.Sempre nella nottata un tamponamento tra due autovetture - senza nessuna conseguenza per i conducenti - si è verificato nelle immediate vicinanze del Centro Coop Futura.