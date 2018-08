di Emanuele Laurenzi

RIETI - Cinghiali. Ma anche caprioli, cervi e persino lupi. Incidenti stradali. Ma anche danni alle coltivazioni e alle aree demaniali dove, in alcuni casi, la crescita degli alberi è ritardata anche di 3 o 4 anni. Cresce la fauna selvatica nella provincia di Rieti e, con essa, crescono anche i danni e i pericoli. L'incidente tra un'automobile e un capriolo di qualche settimana fa sulla Salaria, nella zona di Ornaro, ha riportato d'attualità un problema che, in realtà, esiste da anni e con il quale si convive quotidianamente. Nello stesso punto della Salaria, nel 2004, una donna perse la vita proprio per l'impatto con un capriolo. «La presenza di animali nella nostra provincia è importante e gli esemplari stanno aumentando. Da lunedì partiranno abbattimenti selettivi per il contenimento della specie»: l'annuncio arriva da Ciro Battisti, presidente dell'Ambito territoriale di caccia Rieti 1, che offre anche un quadro completo della situazione.



LE PRESENZE

Il numero dei caprioli in provincia di Rieti è in forte aumento. Lo stesso si può dire per cervi e lupi. «Guardando solo ai caprioli spiega Battisti abbiamo una media di 30 esemplari ogni 100 ettari di bosco, in linea con altre zone d'Italia». Anche il numero dei cervi è in aumento, soprattutto nella zona della Duchessa e nella parte della piana di Rascino. Proprio nel «regno della lenticchia» il direttore dell'Atc Rieti 2, Gianfranco Gianni, segnala oltre 35mila euro di danni alle coltivazioni nel solo 2017, tutti causati dai cervi. «Per quanto riguarda i caprioli - dice Battisti - abbiamo segnalazioni dalle aree dove ci sono i piani di ricrescita dei boschi: gli animali mangiano i germogli delle piante, rallentando la crescita di anni. Prima questi esemplari erano presenti solo in alta montagna, ora sono arrivati a valle. Si tratta di un'espansione demografica veloce, perché gli animali hanno trovato un habitat ideale».

In aumento ci sono anche lupi e cinghiali: i primi creano danni agli allevamenti. I secondi sono ormai presenza fissa per lo più nelle aree delle riserve: nel 2017 ci sono state denunce per 150mila euro di danni, ma si tratta di una cifra sottostimata. I rimborsi possono essere chiesti solo da chi ha un'azienda agricola e non da semplici cittadini: chi, ad esempio, vede distrutto il proprio orto, un uliveto o persino il giardino di casa, difficilmente viene indennizzato.



I NUMERI

In appena 9 anni, ovvero dal 2009 al 2017, si sono registrati 317 incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. Una media di 35 incidenti l'anno, guardando solo quelli che sono stati regolarmente denunciati. Nel 2017 il numero è calato a 16, ma per il 2018 sembra di nuovo in crescita. Non c'è un dettaglio delle specie coinvolte, ma si tratta quasi esclusivamente di incidenti con caprioli e cinghiali. L'aumento dei danni e il rischio di incidenti ha fatto scattare le contromisure. «L'istituto superiore per la ricerca ambientale e la Regione Lazio spiega Battisti hanno autorizzato gli abbattimenti per il contenimento della specie. Come Atc Rieti 1 e 2 abbiamo predisposto tutto e lunedì si partirà con i caprioli. Nella provincia di Rieti, è previsto l'abbattimento di 200 capi tra l'amatriciano e i monti reatini. Per ora è esclusa l'area della direttrice della Salaria per Roma. Per il cinghiale si partirà a metà ottobre con la caccia in braccata e poi da gennaio inizierà l'abbattimento selezionato a chiamata. Si tratta di misure adeguate a tenere sotto controllo le varie specie e a limitare i danni ma, affinché abbiano efficacia nel tempo, è indispensabile che tutti gli enti gestori accolgano queste direttive e partecipino alle attività».

