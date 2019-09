RIETI - Incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la Strada regionale 578 Salto-Cicolana, all'altezza del bivio per Pagliara poco dopo le 20.30. Un'autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada finendo capovolgendosi e finendo la corsa in una cunetta.



Il conducente - nonostante tutto - è uscito illeso dal sinistro mentre il veicolo ha subìto gravi danneggiamenti. Sul posto i carabinieri del locale comando stazione che hanno effettuato i rilievi e i vigili del fuoco per la stabilizzazione e la messa in sicurezza del mezzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA