RIETI - Ore di lavoro per la stabilizzazione, messa in sicurezza e la rimozione di un lungo rimorchio che si è staccatto dall'alloggio della motrice che lo trainava lungo la Strada regionale 578 Salto-Cicolana nel territorio del Comune di Petrella Salto poco dopo le 20. Da accertare le cause che hanno provocato l'incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi: forse un guasto meccanico o i ripetuti sobbalzi che hanno poi improvvisamente causato il distacco dalla cabina. Il rimorchio si è intraversato andando poi ad urtare contro il guardrail dove ha interrotto la sua breve corsa.Il conducente, che trasportava materiale per conto terzi, si è immediatamente accorto di quanto accaduto arrestando il trattore stradale senza più appendice per poi allertare i soccorsi. Il distacco del rimorchio non ha causato incidenti o ulteriori conseguenze anche grazie al fatto che in quel momento non transitavano altri veicoli. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine che hanno garantito la viabilità e la sicurezza stradale anche a causa della scarsa illuminazione nel luogo interessato dall'incidente. Dopo alcune ore, prima della mezzanotte, il rimorchio è stato rimosso.