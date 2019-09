RIETI - Incidente stradale questa mattina alle prime luci dell'alba nel Cicolano a Civitella di Pescorocchiano. Sulla dinamica del sinistro hanno effettuato rilievi metrici e fotografici i carabinieri del locale comando stazione. Per cause in corso di accertamento un'autovettura Opel Corsa è sfuggita al controllo del conducente finendo fuori strada e capovolgendosi per poi arrestarsi in una lieve scarpata a lato della sede stradale. A bordo tre persone rimaste fortunatamente illese a seguito del sinistro. Gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze e sono riusciti poi a portarsi fuori dal veicolo capovolto. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA