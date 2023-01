Incidente in via Porrara, traffico rallentato

RIETI - Incidente stradale questa mattina in via Porrara verso le 8.30. Una vettura di servizio dell"Asl di rieti è finita fuori strada arrestandosi in bilico sulla scarpata rischiando di finire all"interno. Da chiarire la dinamica del sinistro e se ci sia stato o meno il coinvolgimento di un altro veicolo, una Fiat 500, rimasta ferma in prossimità dell"automezzo dell"Asl. Al momento rallentamenti e code in via Porrara in attesa dei mezzi di soccorso e rimozione.