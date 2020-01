RIETI - Incidente stradale nella zona di Vazia, in via Vaiano, poco prima delle 20. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale medico-sanitario del 118.

Effettuate le operazioni di intervento e soccorso: non si segnalano ferite di rilievo. Pesanti disagi, invece, visto anche l'orario dell'incidente, sul fronte della viabilità.

Durante gli interventi di soccorso e i rilievi, è stato attivato, temporaneamente, il senso unico alternato di marcia. Ultimo aggiornamento: 20:57