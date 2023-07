Mercoledì 12 Luglio 2023, 00:10

RIETI - La sua figura resterà (anche) legata alla strage di piazza Fontana, a Milano, che causò il 12 dicembre 1969 la morte di diciassette persone all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura. Ugo Paolillo, all’epoca giovane sostituto procuratore di turno, intervenne per primo sul luogo dell’attentato terroristico, attribuito a organizzazioni di estrema destra, ma la sua inchiesta ebbe vita breve. Il fascicolo, infatti, gli venne tolto per decisione della Procura generale di Roma, che accolse l’eccezione sul conflitto di competenza sollevata dalla procura capitolina nei confronti di quella milanese, una decisione che sollevò polemiche politiche e sospetti che non hanno mai trovato risposta, tanto da ispirare il film del regista Marco Tullio Giordana “Romanzo di una strage”, dove la figura del magistrato è interpretata dall’attore Luigi Lo Cascio.

La carriera. Una carriera in toga iniziata a Bologna, poi undici anni trascorsi tra Milano e Torino (fu il giudice estensore in Corte di Assise della sentenza che condannò a 24 anni di carcere l’ideologo delle Brigate Rosse Renato Curcio), quindi Pretore dirigente e Procuratore della Repubblica a Rieti, per concludere il suo percorso a L’Aquila, come consigliere di Corte di Appello insieme a Giuseppe Ayala, l’ex pm del maxi processo di Palermo alla mafia. In Abruzzo era finito dopo il trasferimento disposto dal Csm in seguito all’incompatibilità nata con alcuni suoi sostituti, in merito alla conduzione dell’ufficio e nonostante l’infondatezza, sancita successivamente da una sentenza di proscioglimento da parte della magistratura di Perugia, di contestazioni legate a un presunto abuso edilizio.

In città. A Rieti, dove era giunto nel 1980 e dove sono cresciuti i suoi tre figli, fu ribattezzato il “pretore volante” per la passione nutrita verso il volo a vela (è stato campione italiano e protagonista di un volo sulla distanza di 1000 chilometri ai comandi di un aliante Nimbus, senza mai atterrare), e in funzione di giudice del lavoro affrontò il periodo legato alle vertenze promosse da lavoratori e sindacati contro ristrutturazioni aziendali, comportamenti antisindacali messi in campo da parte delle aziende e licenziamenti ingiusti. Tra le decisioni del magistrato, recensite anche da riviste giuridiche, ci fu quella che nel 1990 rese definitiva in Cassazione la sentenza emessa in favore di un’impiegata della Cassa di Risparmio di Rieti, a cui fu riconosciuto il diritto di fruire di un periodo di cure termali, da calcolare come periodo di assenza per malattia e non come permesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca che le aveva trattenuto dallo stipendio 387.904 lire per dieci giorni di assenza. Strenuo paladino della tutela ambientale, nel 1983 condusse l’inchiesta sulle “fattorie con moquette”, una vicenda di abusi edilizi commessi da decine di professionisti e imprenditori sulla collina di Castelfranco, dove casolari agricoli erano stati trasformati in ville di lusso aggirando le autorizzazioni comunali. Finì dopo tre processi, con una raffica di prescrizioni per truffa nei confronti degli imputati. Resta storica, poi, la sentenza con cui, nel 2002, il giudice autorizzò una donna a conservare il sangue del cordone ombelicale del suo secondo figlio al fine di utilizzarlo come cura per la malattia del primo.

Paolillo, per la prima volta in Italia, disapplicò l’ordinanza ministeriale del ministero laddove prevedeva che le cellule staminali, una volta prelevate, potevano anche essere donate a terzi, ma non conservate per uso autologo. Il ministro della Salute, Girolamo Sirchia, impugnò la sentenza, ma fu battuto in Corte di Appello dove i giudici confermarono il provvedimento del magistrato e autorizzarono la sperimentazione.