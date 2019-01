RIETI - Incidente, l'ennesimo, tra Tancia e via Sacchetti Sassetti.

Non si registrano feriti gravi, ma si tratta dell'ennesimo scontro tra due auto che avviene nel medesimo punto. Da accertare le cause. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione cittadina, andata in tilt. Sul posto, 118 e vigili del fuoco.



Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA