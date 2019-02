RIETI - Ancora un incidente sulla Salaria. E' avvenuto poco dopo le 16 nell'area di San Giovanni Reatino.

Sul posto, vigili del fuoco e 118, insieme ai carabinieri e polizia stradale per i rilievi. Circolazione deviata nella zona, dove si procede a senso unico alternato. Una persona, alla guida dell'auto, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale.



Ultimo aggiornamento: 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A scontrarsi, quasi frontalmente, per cause da accertare, sono stati un camion e un'auto, nella corsia in direzione di Roma, all'altezza del chilometro 70,2.