RIETI - Viale Morroni paralizzato per via di in incidente stradale. Per cause al vaglio della Polizia municipale che sta effettuando i rilievi il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi al centro della sede stradale: l'uomo leggermente ferito a un braccio è stato trasportato al de Lellis. Soltanto ora è stato possibile ripristinare il normale traffico veicolare. Ultimo aggiornamento: 09:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA