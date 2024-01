Rieti, incidente tra due auto in città: disagi per il traffico

RIETI - Incidente stradale questo pomeriggio all'incrocio tra viale Verani e via dei Salici tra due autovetture che sono entrate in collisione in prossimità dell'intersezione.

Nessuna grave conseguenza per gli occupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del Comune di Rieti che hanno effettuato i rilievi metrici e fotografici per il rilevamento del sinistro. Temporanei rallentamenti al traffico veicolare locale.