RIETI - Traffico in tilt stamattina, venerdì 2 novembre, nel centro storico di Rieti per un incidente, senza conseguenze per gli occupanti, all'incrocio tra via Pennia e via Terenzio Varrone. E' intervenuta polizia municipale strade chiuse per permettere i rilievi e deviazioni in loco. Ultimo aggiornamento: 10:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA