RIETI - Incidente in viale Matteucci, all'incrocio tra via Tancia e via Sacchetti Sassetti, intorno alle 11.30 di questa mattina, sabato 6 ottobre, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti delle due autovetture coinvolte. All'origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. Traffico in tilt nella zona. Ultimo aggiornamento: 12:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA