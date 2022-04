Schianto all'alba fra due auto sulla Rieti-Terni: solo spavento per le tre persone coinvolte

RIETI - Schianto all'alba tra due autovetture lungo la Rieti-Terni. Miracolosamente illese le tre persone coinvolte. Momenti di paura poco dopo le 5 del mattino lungo la superstrada Rieti-Terni nel tratto all'altezza tra lo svincolo per Contigliano e quello per Greccio. Non sono al momento note le cause che hanno provocato il sinistro avvenuto tra i due veicoli che viaggiavano in senso opposto di marcia e che poi si sono improvvisamente scontrati quasi frontalmente. Forse la pioggia battente della notte potrebbe aver reso particolarmente sdrucciolevole e insidiosa la sede stradale. Accertamenti e rilievi fotografici effettuati dai carabinieri per risalire alla dinamica incidentale.