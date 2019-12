Ultimo aggiornamento: 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuto nella tarda mattinata di oggi, 24 dicembre, sul monte Terminillo per soccorrere due giovani alpinisti scivolati nel canalone centrale, sul versante est del picco montuoso.I due - di circa 20 anni e residenti in provincia di Rieti - erano impegnati in un'ascesa quando, presumibilmente per le condizioni particolarmente difficili del manto nevoso che in questo periodo si mischia a ghiaccio e terra, sono scivolati per decine di metri.A chiedere aiuto tramite telefono uno dei due infortunati. Sul posto sono giunti gli operatori del Soccorso Alpino della stazione di Rieti, gli uomini della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, un'ambulanza del 118 e l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il personale sanitario e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino.Il ragazzo che ha lanciato l'allarme è stato condotto in barella fino al primo punto raggiungibile dall'ambulanza e trasportato all'ospedale di Rieti, il secondo ragazzo - che presentava dei traumi più complessi - dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato elitrasportato in eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma.