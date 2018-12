RIETI - Incidente stradale lungo la Terminillese all'incrocio con via Palmegiani. Due autoveicoli, una Golf e una Ford, si sono scontrati forse per uno stop non rispettato. L'impatto con è stato piuttosto violento tanto da contrastare un mezzo contro il guardrail. Sul posto un 'ambulanza del 118 che ha soccorso uno dei conducenti e il personale della polizia Municipale che sta effettuando i rilievi per risalire alla dinamica dell'incidente stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA