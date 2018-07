RIETI - Scontro tra due auto su via del Terminillo, all'altezza di Vazia, due feriti non gravi.



L'incidente ha visto uno scontro, per cause da accertare, tra una Volkswagen Lupo e una Smart. Sul posto sino intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, Squadra volante e il 118, che ha soccorso le due persone.





Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44



