RIETI - Tamponamento tra una Fiat Panda e una Fiat Brava all'incrocio tra via Micioccoli e via Angelo Maria Ricci, di fronte al parcheggio del cimitero comunale. Nessuna conseguenza per i due conducenti e i passeggeri a bordo della Panda.



Sul posto é intervenuta una pattuglia dei carabinieri del comando provinciale di Rieti. Qualche piccolo rallentamento per il traffico veicolare in attesa dello spostamento dei mezzi. Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA