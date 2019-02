RIETI - Maxi tamponamento nella mattinata in via Tancia, poco prima di Piani di Poggio Fidoni. Il tamponamento ha coinvolto tre autovetture che procedevano in direzione Contigliano. A causare il sinistro tra le tre utilitarie - secondo le testimonianze degli occupanti - sarebbe stato l'improvviso sorpasso di un veicolo che procedeva nel senso opposto di marcia e che, durante la manovra, ha invaso l'altra corsia. Così il conducente della prima autovettura si è visto costretto a rallentare ed a frenare mentre sopraggiungevano gli altri due veicoli che non hanno fatto in tempo a fermarsi provocando il triplo tampinamento. Sul posto il personale della polizia municipale del Comune di Rieti che ha effettuato i rilievi. Nessuna conseguenza per le persone coinvolte alla guida delle auto coinvolte.

Nella mattinata, nell'area, disagi alla viabilità.