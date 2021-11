RIETI - Incidente tra la Superstrada per Terni e la Tancia. Non ci sono feriti di rilievo, ma forti disagi per la circolazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15, tra un Fiorino e una utilitaria. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri forestali, sanitari del 118 e polizia. La situazione della circolazione sta tornando alla normalità.