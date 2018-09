CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Una carambola contro un’auto in sosta poi il ribaltamento per finire contro la cancellata esterna di una palazzina. Paura per una religiosa residente a Rieti. Ad uscire praticamente illesa dalla sua Renault Clio dopo il capottamento del mezzo in via degli Elci a Rieti, è una suora 43enne estratta indenne tra la sorpresa dei primi soccorritori scesi in strada dalla palazzina adiacente e che si sono trovati davanti a una giovane con l’abito di vita consacrata. L’incidente è avvenuto intorno alle...