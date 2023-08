Venerdì 4 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Prudenza, rispetto delle prescrizioni, sottrarsi alle distrazioni e tanto altro. Sarebbe la ricetta ideale per evitare, o quantomeno ridurre, l’alto tasso di incidentalità lungo le strade del Reatino. Un weekend nero quello scorso, che ha visto il decesso di due motociclisti e il ferimento con lesioni gravi di un altro e di un secondo meno grave. Lunedì, l’ennesimo sinistro con un centauro in gravi condizioni.

Strade, soprattutto nel periodo estivo, a maggiore percorrenza per gli spostamenti verso mete turistiche sempre gettonate come laghi e montagne, a partire dal Terminillo.

Le osservazioni. Tante le componenti e i fattori in un incidente, come sottolineato dal capitano dei carabinieri Salvatore Beneduce, comandante della Compagnia di Rieti e da sempre impegnato in campagne di sensibilizzazione stradale: «Lo stato del manto stradale può sicuramente influire nella dinamica incidentale ma, spesso, le cause sono ascrivibili soprattutto a una serie concause come l’alta velocità, distrazioni e l’inosservanza di limiti di velocità o precedenze. Sulla Salaria, si assiste spesso al mancato rispetto del divieto di sorpasso imposto dalla striscia continua». Ma il pericolo maggiore resta la velocità: «Le elevate velocità determinano inevitabilmente un aumento esponenziale della criticità e della gravità del sinistro - prosegue il capitano dell’Arma. - L’entità dell’incidente è sempre proporzionata alla velocità e, questa, alle conseguenze occorse. Con l’aumentare della velocità, si dilatano i tempi e gli spazi di frenata in maniera esponenziale».

Gli accorgimenti. Alcuni accorgimenti potrebbero rivelarsi di estrema utilità: «Sarebbe importante non utilizzare dispositivi alla guida neanche con collegamenti bluetooth o in modalità vivavoce. Ci è spesso capitato di sanzionare ciclisti e motociclisti che, alla guida, utilizzavano telefoni cellulari. Potrà sembrare scontato - aggiunge il capitano - ma bisogna evitare l’assunzione di sostanze alcoliche che alterano i riflessi e la psicofisicità di chi guida. In merito, la normativa è chiara e poi ogni fisico reagisce in maniera diversa, anche in base allo stato di fisico, mentale e personale del momento. Anche quantità minime possono rallentare i riflessi e ritardare la percezione del pericolo. Basilare è poi il rispetto delle norme del Codice della strada, prime tra tutte quelle sui limiti di velocità».

Il movimento di motociclisti in estate è sempre elevato, anche per le attrattive naturali e paesaggistiche locali: «La vocazione turistica del territorio richiama sulle strade alti flussi veicolari e numerosi transiti di motociclisti. Ed è quindi un dato di facile evidenza statistica che, incrementando il numero dei transiti, aumentano le probabilità di sinistri». Soprattutto nei fine settimana le attività messe in campo dalle forze dell’ordine sono mirate alla prevenzione: «Le azioni preventive sono costanti - osserva Beneduce - e in determinati giorni e periodi c’è una sistematica intensificazione dei servizi di controllo, per porre in essere concrete azioni preventive». Ma è necessario fare sempre di più: «Oggi è importante investire su campagne di educazione stradale e sensibilizzazione. Occorre, soprattutto tra i giovani, diffondere una cultura così che gli adulti di domani e i futuri patentati possano mettersi alla guida sempre in maniera responsabile e sicura». Evitando, così, drammi e dolore: «Una vita spezzata sull’asfalto è una tragedia, sono scene umanamente insostenibili e drammi eterni per le famiglie. Tutte cose che vorremmo non accadessero mai».

La Prefettura. Il tema è stato trattato, mercoledì in Prefettura: «Ferme restando le consuete attività di polizia stradale - su spiega in una nota - con l’implementazione dei controlli, anche attraverso strumenti elettronici, il comitato ha condiviso l’utilità di iniziative per sensibilizzare, anche attraverso i mezzi di informazione, gli utenti della strada sulla necessità del puntuale rispetto delle norme sulla circolazione stradale».