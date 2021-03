Auto finisce fuori strada, due giovani feriti

RIETI - Incidente stradale nella scorsa serata a Cittaducale nelle vicinanze della piscina pubblica Olympus. Da quanto appreso due giovani a bordo di un'autovettura per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto sono rimasti feriti quando improvvisamente il conducente ha perso il controllo della guida finendo fuori strada. I due civitesi sono stati trasportati in ospedale dal personale.del 118 uno in condizioni più serie ma non in pericolo di vita, l'altro lievemente ferito.

Ultimo aggiornamento: 12:31

