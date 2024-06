Venerdì 14 Giugno 2024, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 15:42

RIETI - Non ce l’ha fatta il giudice Stefano Venturini, 63 anni, uno tra i magistrati più apprezzati che hanno prestato servizio nel tribunale di Rieti, a superare le gravi conseguenze che avevano causato il suo ricovero all’ospedale Sant’Andrea di Roma dopo l’incidente avvenuto sulla Cassia tra il suo scooter e un’altra moto. Il giudice aveva riportato alcune fratture agli arti, un trauma cranico e un’edema cerebrale, che aveva spinto i medici a disporne il trasferimento in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono apparse da subito molto critiche e, nonostante ogni tentativo da parte dei medici, il magistrato è morto.

La notizia della scomparsa sta rapidamente facendo il giro negli ambienti giudiziari reatini, dove il giudice nel corso della sua permanenza a piazza Bachelet aveva saputo creare un solido legame di lavoro con i colleghi magistrati e gli avvocati, occupandosi di importanti processi in veste di giudice delle indagini preliminari, funzione ricoperta dopo quella di pretore al momento del suo arrivo da Caltagirone.

Abruzzese di Tagliacozzo, Venturini era poi tornato nel 2008 al tribunale di Avezzano, dove è rimasto fino al 2016, presiedendo il collegio giudicante in delicati dibattimenti, prima di diventare consigliere della Corte di Appello. La salma del magistrato è stata posta a disposizione dell’autorità della procura romana, che dovrà disporre i necessari esami di legge prima di restituirla alla famiglia per i funerali che saranno celebrati nella sua città di origine in Abruzzo.