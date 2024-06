Venerdì 14 Giugno 2024, 13:12

RIETI - Il giudice Stefano Venturini, tra i magistrati più apprezzati che hanno prestato servizio nel tribunale di Rieti, è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale romano Sant'Andrea dopo un grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto mentre si recava in Corte di Appello a bordo di uno scooter che si è scontrato frontalmente con un altro mezzo. Il magistrato, secondo fonti ospedaliere, ha riportato alcune alcune fratture agli arti, un trauma cranico con sospetto edema cerebrale, che ha spinto i medici a disporne il trasferimento in terapia intensiva e le prossime ore saranno decisive per formulare una diagnosi più precisa delle sue condizioni. La notizia dell'incidente si è subito diffusa negli ambienti giudiziari reatini, dove il giudice nel corso degli anni aveva saputo creare un solido legame di lavoro con i colleghi magistrati e gli avvocati, occupandosi di importanti processi in veste di giudice delle indagini preliminari, funzione ricoperta dopo quella di pretore al momento del suo arrivo da Caltagirone. Abruzzese di Tagliacozzo, Venturini era poi tornato al tribunale di Avezzano, dove è rimasto per dieci anni, prima di diventare consigliere di Corte di Appello.