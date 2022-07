Rieti, scontro frontale tra due auto: 5 feriti, grave una donna

RIETI - Incidente sulla Ss3 Flaminia nel Comune di Magliano Sabina. Alle 22.30 di giovedì sera, due autovetture di sono scontrate frontalmente in un tratto di strada rettilineo. Una Daihatsu condotta da una donna di 45 anni di origini egiziane ma da anni residente nel Comune di Civita Castellana, con a bordo sua figlia di anni 18 e una sua amica coetanea, si è scontrata frontalmente con una Bmw con a bordo due giovani di Gallese.

Tutte le 5 persone sono rimaste ferite nello scontro, ad avere la peggio la conducente della Daihatsu trasportata in elicottero presso l'ospedale Belcolle di Viterbo, gli altri con due ambulanze presso l'ospedale di Civita Castellana. Sul posto sono accorse 4 ambulanze e due squadre di vigili del fuoco di Civita Castellana e Poggio Mirteto. Le cause forse l'alta velocità o una distrazione. A far luce sulla dinamica saranno i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Poggio Mirteto subito intervenuti per i rilievi.