RIETI - Incidente nella mattinata sulla Rieti-Terni, all'altezza di Terria. Da quanto ricostruito, tra la galleria e il bivio per Greccio, due auto si sono scontrate quasi frontalmente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza del 118. Durante i rilievi e i soccorsi, il tratto di strada è stato chiuso, per poi riaprire a fine mattinata.

I due feriti non sarebbero in gravi condizioni.