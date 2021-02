RIETI - Incidente stradale lungo la Salaria per L’Aquila in prossimità dell’incrocio per Cittaducale. Da quanto appreso – per cause in fase di accertamento – due autovetture si sono scontrate frontalmente.

Un impatto piuttosto violento che ha causato dei feriti. Sul posto personale dei vigili del fuoco, carabinieri e 118.

Ultimo aggiornamento: 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA