Rieti, incidente tra due suv

Martedì 5 Ottobre 2021, 07:40

RIETI - Incidente in tarda serata di lunedì in via Leonardo Leonardi dove ad un incrocio si sono scontrati, secondo una traiettoria latero-frontale, due Suv con i veicoli che hanno terminato la loro corsa contro una massicciata perimetrale privata. Due le persone coinvolte che erano alla guida dei veicoli. Su cause, dinamica e responsabilità sono stati effettuati accertamenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Rieti intervenuti sul posto con una pattuglia. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per i conducenti.