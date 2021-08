Rieti, incidente tra un'auto e una moto

Domenica 29 Agosto 2021, 13:43

RIETI - Incidente tra un'autovettura e un motoveicolo questa mattina a Santa Rufina. Il sinistro si è verificato in via dell'Industria per cause ancora in fase di accertamento all'esito dei rilievi metrici e fotografici effettuati dai carabinieri di Cittaducale. Un'autovettura si è scontrata con una moto con il centauro sbalzato e finito a terra sull'asfalto. Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte. Sul posto anche il personale medico del 118 e pompieri. Viabilità temporaneamente a rilento.