© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Scontro tra due auto a Rieti, in viale Matteucci: non risultano, al momento, feriti in modo serio, ma disagi per la circolazione.L' incidente è avvenuto poco prima delle 15 di oggi in viale Matteucci, nei pressi di una pasticceria.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da chiarire la dinamica in un tratto di strada, a ridosso del centro cittadino, già teatro in passato di incidenti.