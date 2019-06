RIETI - Incidente stradale tra due autovetture a Santa Rufina di Cittaducale. Nel pomeriggio - lungo la Salaria per l'Aquila in prossimità dell'incrocio con viale dello Sport all'altezza dello stabilimento industriale Seko - una Fiata Panda e un'Audi sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento. I conducenti dei rispettivi veicoli non hanno riportato conseguenze a seguito del sinistro. I carabinieri della compagnia di Cittaducale una volta sul posto hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica incidentale e l'accertamento delle responsabilità. Sul posto anche un mezzo dei vigili del fuoco di Rieti. Non si sono registrati rallentamenti del traffico veicolare in quanto, in entrambe le direzioni di marcia, il traffico è stato deviato in viale dello Sport, arteria parallela alla Salaria per L'Aquila. © RIPRODUZIONE RISERVATA