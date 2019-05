RIETI - Incidente stradale a Campoloniano all'altezza dell'incrocio tra via Cipriani e via Benedetto Riposati, nelle vicinanze della banca UniCredit. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat 500 e una Peugeot 208. I due mezzi sono entrati in collisione con la Fiat che ha impattato contro la fiancata dell'altro veicolo. Tre le persone coinvolte, tre donne, che non hanno riportato gravi conseguenze dal sinistro.



Sul posto un'ambulanza del 118, vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e una pattuglia della polizia municipale che ha effettuato i rilievi metrici e fotografici per ricostruire la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità. Rallentamenti del traffico veicolare fino alla rimozione dell'auto dalla sede stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA