RIETI - Ancora un incidente stradale questa mattina. Questa volta - dopo quello di viale Morroni - nel quartiere di Regina Pacis all'incrocio tra via Paolessi e via Molino delle Salce due autovetture, probabilmente per una mancata precedenza, si sono scontrate.



Illesi gli occupanti dei due mezzi e disagi per il traffico veicolare fortemente rallentato. Per i rilievi del sinistro sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Rieti mentre per la rimozione di un mezzo è stato necessario l'utilizzo di un carroattrezzi.