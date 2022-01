RIETI - Incidente stradale nel territorio del Comune di Borgorose lungo la Strada regionale 578. Due persone lievemente ferite.

Erano da poco trascorse le 6.30 del mattino quando due autovetture, per cause in fase di verifica ed accertamenti, hanno entrambe impattato contro il guardrail posto a lato della sede stradale dopo essere finite a bordo strada. Sul posto pompieri e carabinieri. Nessuna grave conseguenza per le due donne coinvolte.