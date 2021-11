Mercoledì 3 Novembre 2021, 11:28

RIETI - Una donna è rimasta ferita in modo lieve in un incidente avvenuto poco dopo le 9.30 lungo la Strada Salto Cicolana.

Per cause da accertare, l'auto è uscita di strada. Sul posto, vigili del fuoco e ambulanza del 118. Non sono rimaste coinvolte altri veicoli.