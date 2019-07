RIETI - Problemi e pesanti rallentamenti lungo la Salaria per Roma a causa delle abbondanti precipitazioni. Una Wolkswagen Golf si è intraversata sulla carreggiata a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia fuoriuscendo con le ruote posteriori in un canale di scollo all'altezza del km 40. Prima dell'abitato di Passo Corese un lungo incolonnamento sta causando pesanti rallentamenti del traffico veicolare già sostenuto per i rientri nella Capitale post weekend. Salaria che rimane in alcuni tratti percorsa a bordo strada da un vero e proprio corso d'acqua. © RIPRODUZIONE RISERVATA