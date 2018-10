RIETI - Tamponamento in via Salaria per L'Aquila di fronte alla profumeria Limoni.

Due utilitarie, una Opel Karl e una Fiat Seicento si sono tamponate senza nessuna conseguenza per gli occupanti. Le due autovetture ferme al centro della carreggiata hanno provocato il blocco del traffico veicolare lungo la Salaria e di quello proveniente dalle varie canalizzazioni paralizzando anche la mobilità di viale Matteucci. © RIPRODUZIONE RISERVATA